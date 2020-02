UDINESE, Sema è in gruppo: ok coi viola. Nuytinck...

Due buone e una cattiva notizia per il tecnico dell'Udinese Gotti dall'allenamento di oggi: il tecnico ha potuto avere in gruppo Ken Sema, che ha svolto la seduta con i compagni; e parzialmente anche De Maio, che ha sostenuto il riscaldamento con la squadra e poi si è staccato per proseguire nel programma di recupero personalizzato. Nel mirino il francese ha la gara con il Torino, che sarà anticipata a sabato 7 marzo. Sema potrebbe quindi essere impiegato dal primo minuto contro la Fiorentina, anche se il condizionale è d'obbligo visto il tipo di infortunio subìto a Bologna (distorsione al ginocchio). Brutte notizie, invece, per quanto riguarda Bram Nuytinck che è rimasto a lavorare in palestra a causa di un risentimento al ginocchio. Lo riporta Udineseblog.it.