UDINESE, Crack di Ebosse: "Non mi arrenderò ora"

In casa Udinese c'è da risolvere la grana difesa: l'infortunio di Enzo Ebosse priva Sottil di un possibile titolare. Out per almeno sei mesi per la rottura del crociato, il difensore camerunense ha commentato così sul proprio profilo instagram il momento che sta vivendo:

“Queste sono le prove che la vita ci dà e bisogna affrontarle a testa alta. Non mi arrenderò, la mia determinazione rimane la stessa, i miei occhi sono sempre fissati sui miei obiettivi. Tornerò più forte per difendere con orgoglio i colori del mio club, del mio Paese”.