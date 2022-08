TWENTE, 3-0 al Sittard: resta a punteggio pieno

Vittoria netta del Twente in Eredivisie, giunto alla seconda giornata. Gli olandesi, prossimi avversari della Fiorentina giovedì sera nei playoff di Conference League, hanno battuto il Sittard 3-0. Partita già incanalata nel primo tempo con il Twente che è andato a riposo sul 2-0: al 22 ha sbloccato van Wolfswinkel, al 44' ha raddoppiato Brenet. Nonostante i cambi effettuati dal Sittard per provare a risalire la china, è ancora il Twente al 53' a segnare: è il 3-0 di Misidjan con un bel tiro a giro sotto l'incrocio dei pali. Con la seconda vittoria consecutiva il Twente resta dunque a punteggio pieno in classifica e, forte della doppia vittoria anche in Conference con il Cukaricki può concentrarsi sulla prima gara con la Fiorentina, giovedì.