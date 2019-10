TUDOR, De Paul giocherà. Viola molto forte. FR7...

Il tecnico dell'Udinese Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa all'antivigilia della partita contro la Fiorentina, in programma domenica al Franchi alle 12:30. Ecco le sue parole più importanti: "De Paul giocherà, non so ancora dove. Giocheremo contro una squadra forte, costruita in estate con tanti investimenti e che ci ha preso gusto. La Fiorentina è una squadra importante nel campionato italiano ed è stata costruita per fare cose importanti, andremo lì con le nostre forze. De Paul giocherà in base alle caratteristiche dell'avversario? Sì, anche se si gioca in casa o fuori, e poi le gare durano novanta minuti e uno può iniziare in un modo e finire in un altro. Dobbiamo difenderci tutti, la fase difensiva è uno dei nostri pezzi forti e deve esserci sempre. Abbiamo parlato anche della fase offensiva e abbiamo gente che può fare male, sia chi gioca dal primo minuto che chi subentra. Davanti ho anche più scelte, è normale che qualcuno non sia contento, ma l'opportunità verrà per tutti. I viola? Hanno due punte atipiche, si muovo dove sentono e gli altri si adeguano ai movimenti di chi gioca davanti. È un pregio e un difetto, cambiano sicuramente i movimenti difensivi. Ribery è uno dei giocatori più forti della Serie A, uno dei primi tre, e poi c'è Chiesa, una roba importante. C'è Badelj, c'è Pulgar, due quindi di qualità... una squadra fatta bene, abbiamo rispetto ma non paura, dobbiamo guardare noi stessi. Se la tradizione negativa a Firenze condizionerà? Non credo a queste cose e come allenatore voglio sempre dare coraggio alla squadra".