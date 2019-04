TORJE, Giocato male, sui rigori non commento

Il suo ingresso ha dato sicuramente una scossa all'Udinese nel match di Firenze, e nel finale Torje ha anche trovato il gol del 3-2. Queste le sue dichiarazioni a TuttoMercatoweb: "Abbiamo giocato male il problema non è stato il vento contro. Dobbiamo voltare pagina: in casa giochiamo bene mentre in trasferta abbiamo qualche problema. Oggi era una giornata importante perché i nostri rivali hanno perso. Il ruolo? Quando perdi non conto il livello personale ma quello che fa la squadra. Ad ogni modo secondo me il risultato giusto era il pareggio. I rigori? Non li voglio commentare".