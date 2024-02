TORINO, I granata sui social meditano riscatto

FirenzeViola.it

Ieri il Torino, prossimo avversario della Fiorentina, ha perso per 3-2 all'Olimpico contro la Roma. Caduti sotto i colpi di Dybala, i giocatori granata su Instagram non si danno per persi e promettono riscatto. Tra i tanti Lazaro scrive: "Non mollare mai! Credo in questa squadra, continueremo a lavorare duro per raccogliere i punti che meritiamo. Forza Toro" mentre Bellanova è più categorico: "Not built to fail"; "Crederci fino alla fine" è il post di Samuele Ricci.