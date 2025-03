Thiago Motta nel pre partita: "Conosco l'importanza della gara, non dobbiamo perdere la testa"

L'allenatore della Juventus Thiago Motta ha parlato a Dazn nel pre partita: "I miei ragazzi li ho visti bene, conoscono l'importanza della gara. Dobbiamo essere solidi, capire i momenti, e affrontare l'ottima Fiorentina nel migliore dei modi e avere alla fine il risultato dalla nostra parte".

Che partita vede oggi? "Nel secondo tempo abbiamo perso equilibrio, troppo. Non ce lo possiamo permettere. Oggi affrontiamo una squadra tosta, fa una pressione uomo a uomo e spesso alta. Dobbiamo attaccarli bene e avere equilibrio. La Fiorentina si compatta bene e riparte in contropiede, in queste occasione dobbiamo stare attenti".

Cosa non vuoi vedere oggi? "Perdere la testa e non giocare una gara insieme. Come contro l'Atalanta, ci siamo sbilanciati troppo. Dobbiamo stare uniti e capire le cose da evitare come squadra".