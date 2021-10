TARE, Ritiro costruttivo, stasera vinciamo. L. Alberto...

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare ha parlato così a DAZN prima della partita contro la Fiorentina: "Più che punitivo è stato un ritiro costruttivo. Serviva per fare dei confronti duri e chiari tra squadra e staff, ma stasera sono sicuro che faremo una grande gara e che vinceremo".

I tanti alti e bassi?

"L'abbiamo analizzato bene. Anche l'anno scorso andò così, abbiamo perso la Champions con le piccole. Alla terza partita in una settimana abbiamo un calo di energie mentali, abbiamo questa pecca e l'unica strada per risolverlo era scontrarci. Può essere un passo per il futuro visto che le aspettative sono tante. Il cambiamento di allenatore non può essere un alibi, sbagliamo l'approccio".

Luis Alberto dal 1' minuto?

"È un giocatore importante. Ha giocato quasi sempre dall'inizio, quando serve sarà anche lui fuori ma nulla toglie al fatto che è un grande giocatore. Ci aspettiamo da lui, da Acerbi e dagli altri trascinatori qualcosa in più anche come esempio".