T. MOTTA, Auguro il meglio a Palladino ma non oggi

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di DAZN, elogiando il collega Raffaele Palladino, al quale augura di fare bene:

“Prima gli auguro il meglio, non in questa partita, ma in futuro. Continui a fare il lavoro che sta facendo, da quando ha iniziato con il Monza ha fatto molto bene, adesso sta facendo ancora molto bene, si vede che è molto preparato. Quando giocava era un ottimo giocatore, un numero 10 classico tra le linee. Oggi la sua squadra è una squadra pericolosa, non solo in contropiede se gli lasci spazio, ma costruiscono bene, alimentano bene i giocatori che possono fare la differenza, come i due esterni quando vengono dentro, e Gudmundsson quando gioca tra le linee. Noi dobbiamo fare grande attenzione a una squadra pericolosa”.