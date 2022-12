STANKOVIC, Sul mercato la Samp farà solo scambi

Dejan Stankovic, allenatore della Samp, prossima avversaria della Fiorentina in Coppa Italia il 12 gennaio, in una lunga intervista al Secolo XIX ha parlato così del mercato doriano: "Sì, mi aspetto qualcosa, anche se sono consapevole della situazione societaria. Di sicuro qualcuno arriverà anche in base a come vogliamo giocare. Quanti saranno uno, due o tre... non lo so. So che non possiamo comprare nessuno, ma solo degli scambi. Stiamo provando a fare un po' di nomi".

E ai tifosi promette: "Posso solo dire che lotterò. Ho capito che il tifoso chiede questo, il 100%. Giustamente sono stufi di perdere, ma forse nell'ultimo periodo non siamo stati tutti all'altezza di questa maglia. Abbiamo il dovere di difendere orgoglio, dignità, società, maglia, storia, tifosi, il tuo compagno. Si può perdere ma c'è modo e modo. Dobbiamo sapere soffrire di più, non mollare alla prima difficoltà".