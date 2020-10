SPEZIA, Intenso lavoro tattico sul campo: 2 assenti

Prosegue il lavoro degli uomini di mister Italiano, che oggi hanno potuto riabbracciare Tommaso Pobega, rientrato in Liguria dopo l'esperienza con la nazionale Under 20 che ieri ha battuto per 2 a 0 l'Irlanda Under 21 nel match valido per le Qualificazioni agli Europei di categoria, sostituendo la selezione Under 21 a causa dei noti problemi legati al Covid-19 che hanno malauguratamente coinvolto anche gli aquilotti Riccardo Marchizza e Giulio Maggiore, con il centrocampista spezzino risultato negativo, ma costretto comunque all'isolamento fiduciario. Domani invece rientreranno in gruppo anche gli ultimi due nazionali ancora assenti, ovvero Martin Erlic e Titas Krapikas. Consueto riscaldamento tecnico ad aprire la seduta odierna sul terreno del "Comunale" di Follo, preceduta dai consueti esami medici come da protocollo federale anti Covid-19, seguito da un intenso lavoro tattico a tutto campo, mentre in conclusione Terzi e compagni si sono sfidati in una partitella su campo ridotto.