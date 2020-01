SPAL, Oggi doppia seduta. Reca a parte

Prosegue la marcia di avvicinamento della SPAL alla gara di campionato di domenica prossima sul terreno della Fiorentina.

Oggi i biancazzurri sono scesi in campo per una doppia seduta con esercitazioni di forza e lavoro tattico per reparti nella sessione mattutina. Nel pomeriggio la squadra è stata impegnata con esercitazioni di possesso palla, esercizi tecnico-tattici e partitelle a tema.

Arkadiusz Reca ha svolto un lavoro differenziato.