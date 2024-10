SMITH, Dimostreremo chi siamo contro la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervenuto ai microfoni di BBC Wales prima della trasferta che lo vedrà impegnato oggi al Franchi contro la Fiorentina per il primo match di UEFA Conference League, il centrocampista del New Saints Leo Smith ha voluto dare una panoramica sulla partita, affermando: "Faremo una buona partita per dimostrare che siamo qui per una ragione".



Ha poi aggiunto: "Cercheremo di dare visibilità al nostro paese". Parole del centrocampista gallese, originario di Porthmadog, che lasciano presagire una prestazione del suo gruppo che non metterà da parte l'orgoglio questa sera.