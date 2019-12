La Roma svolge la rifinitura a Trigoria e in gruppo c'è anche Chris Smalling. Questa la notizia più importante dall'ultimo allenamento della squadra di mister Fonseca in vista della trasferta a Firenze per affrontare la Fiorentina. Dunque, con ogni probabilità, potrà essere convocato per la sfida di domani. A riportarlo è Il Tempo.