SENSI, Ho temuto il peggio e perché ancora a me?

Il 4 gennaio non sarà sul prato del Franchi per Fiorentina-Monza per colpa dell'ennesimo infortunio, che così il centrocampista Stefano Sensi, in prestito ai brianzoli dall'Inter, racconta al Corriere della Sera: "Le lacrime? Più che dettate dal dolore erano causate dalla paura. Avevo sentito l’osso spezzarsi, da subito ho avuto la percezione di un infortunio grave. Peraltro con tutti gli stop muscolari che ho sopportato, è il primo incidente di tale natura. A essere sincero ho temuto il peggio, non che una frattura malleolo peroneale sia un infortunio di poco conto. Non è questione di sentirsi o meno in credito con la sorte, ma mi sono proprio chiesto 'perché?', 'perché ancora a me?' (...) Ho smesso di cercare l'origine di tutti questi infortuni. Le dico solo che voglio tornare in campo più forte di prima".