SENSI, ACF gioca bene, sapevamo sarebbe stata dura

Dopo il successo contro la Fiorentina, il centrocampista nerazzurro Stefano Sensi ha parlato a Inter TV: "Grande rimonta, di squadra perché è stata voluta dal gruppo. Sapevamo che con la Fiorentina sarebbe stato difficile perché gioca bene, sono riusciti a metterci in difficoltà ma abbiamo avuto carattere e siamo contenti per la vittoria - riporta Fcinternews.it -. Non è facile soprattutto quando entri in svantaggio, però quando sei in panchina hai la possibiulità di vedere cosa manca e di capire cosa fare una volta entrato. Ho cercato di dare il meglio di me e di aiutare la squadra. Sicuramente la continuità è quella che mi è mancata l'anno scorso, ho avuto un po' di problemini. Ho lavorato su me stesso e sulla prevenzione, ci sto lavorando tuttora. Cerchiamo di non commettere gli errori dell'anno scorso, di puntare al massimo ed essere ambiziosi perché l'Inter deve essere così e affrontiamo partita dopo partita e di fare più punti possibile. Essere al 100% vuol dire inizio della stagione scorsa. Mi sento bene, non so se sono al 100% o se manca ancora qualcosa però io lavoro settimana dopo settimana e credo che l'importante sia farsi trovare sempre pronti".