SAMP, Romei: "Non ci siamo scansati con l'Empoli"

Il vice-presidente della Sampdoria Antonio Romei, intervistato dai canali ufficiali del club, ha parlato così dopo il ko casalingo con l'Empoli, rispondendo alle accuse di aver favorito una vittoria degli azzurri che gareggiano per la salvezza contro il Genoa: "Le chiacchiere da bar le lasciamo lì. La Sampdoria ha dato tutto quello che aveva, il resto sono mere illazioni. Ci dà fastidio aver perso e ora siamo arrabbiati per il risultato. La squadra si era allenata bene in settimana e oggi voleva vincere".