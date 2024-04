SALERNITANA, Il probabile undici di mister Colantuono

FirenzeViola.it

© foto di TuttoSalernitana.com

L'emergenza di formazione non ha colpito soltanto la Fiorentina. Anche la Salernitana dovrà sopperire alle assenze di diversi titolari, come gli infortunati Maggiore, Kastanos, Boateng, Manolas e Gyomber e lo squalificato Coulibaly. Per questo motivo la squadra che Colantuono dovrebbe mettere in campo sarà parecchio rimaneggiata: il tecnico va verso un 4-4-1-1 con Pierozzi, Pirola, Fazio e Bradaric a difesa della porta occupata da Costil.

A centrocampo Legowski dovrebbe essere affiancato dal rientrante Basic, o in alternativa da Martegani, mentre sulle corsie esterne ci saranno Tchaouna e Vignato. La coppia d'attacco sarà formata da Candreva (alla 500ª presenza in A) a supporto di uno tra Ikwuemesi o Simy.