ROMA, Tensione alla partenza per Firenze. E Manolas...

Animi caldi in casa Roma dopo il pareggio con l'Atalanta e in vista della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma domani. Come mostra un video pubblicato dal media ForzaRoma.info, alla partenza per Firenze da Roma Termini i tifosi hanno rivolto verso i giocatori delle parole non prese benissimo da Manolas, che chiaramente dice: "Stai zitto, coglione" nei confronti di un tifoso giallorosso. Incitamenti invece per Totti, mentre Florenzi è stato costretto a parlare qualche secondo con alcuni presenti prima di riuscire ad andare a prendere il treno. La trasferta non si prospetta delle più tranquille per la squadra di Di Francesco.