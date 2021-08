ROMA, La seduta di oggi tra palestra e video

Prosegue il lavoro della Roma di José Mourinho presso il Centro Sportivo di Trigoria: tra soli sette giorni i giallorossi scenderano in campo nella prima sfida ufficiale in stagione valida per l'andata del turno preliminare di Conference League. Come riporta vocegiallorossa, l'allenamento odierno è iniziato in palestra in cui i calciatori hanno svolto dell'attività aerobica in sella alle cyclette. Succesivamente, la squadra è scesa in campo e, dopo una riunione con lo staff al maxischermo, si è lavorato su degli esercizi atletici grazie a dei circuiti che prevedevano corsa e stretching. Per concludere l'allenamento, è stato svolto un torello con due calciatori al centro del gruppo.