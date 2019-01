ROMA, I convocati per Firenze: out Perotti e Under

La Roma ha fatto sapere la lista dei calciatori convocati dall'allenatore Eusebio Di Francesco per la trasferta di domani, che vedrà la squadra capitolina impegnata in casa della Fiorentina per i quarti di finale di Coppa Italia. Assenti, come da previsione, i due esterni Perotti e Under.

Portieri: Olsen, Fuzato, Greco.

Difensori: Karsdorp, Lu. Pellegrini, Kolarov, Marcano, Santon, Fazio, Florenzi, Manolas.

Centrocampisti: Cristante, Lo. Pellegrini, De Rossi, Coric, Zaniolo, Pastore, Nzonzi, Riccardi.

Attaccanti: Dzeko, Schick, Kluivert, El Shaarawy.