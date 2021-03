ROMA, El Shaarawy in rampa di lancio per Firenze

Pochi cambi ma tanti pensieri per Fonseca rispetto alla gara con il Milan. Davanti a Pau Lopez dovrebbe ritrovare la titolarità Marash Kumbulla, che potrebbe partire dal primo minuto dopo aver smaltito i postumi del ritorno dall’infortunio. Mancini e Cristante poi completeranno la linea a tre. Possibile staffetta sulla trequarti, con El Shaarawy pronto a dare un po’ di respiro a uno tra Pellegrini e Mkhitaryan, magari con il 7 spostato a centrocampo e Villar in panchina per un turno di riposo. In avanti Mayoral scelta obbligata. A centrocampo poi scelte obbligate con Veretout al fianco del capitano giallorosso e con Karsdorp-Spinazzola come coppia di esterni.