ROMA, A Trigoria spunta striscione contro Souloukou

Tira una brutta aria in casa Roma e il match di domani all'Olimpico contro l'Udinese si preannuncia infuocato dal punto di vista del clima. Ogni giorno che passa emergono nuovi particolari sull'addio dell'ormai ex tecnico Daniele De Rossi e sul suo rapporto che si era ormai deteriorato con la società, in particolare con la CEO - alla quale i Friedkin hanno dato compiti plenipotenziari - Lina Souloukou, rea di essere stata l'artefice dell'addio di "Capitan Futuro".

Per questo motivo questa mattina, fuori da Trigoria, è già spuntato il primo striscione contro la donna e che sostiene la bandiera romanista, che recita: "DDR mare di Roma...Lina male di Roma".