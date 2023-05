QUI UDINESE, Il probabile undici di mister Andrea Sottil

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Scontro diretto ottavo posto per l’Udinese, che non ha perso in questi giorni post Sampdoria ulteriori pezzi. Lungodegenti Ebosse, Success, Ehizibue e Deulofeu, qualche speranza (flebile) per Beto da qui alla chiusura della stagione. In porta quindi andrà Silvestri, con in difesa Becao, Bijol e Nehuen Perez. Sulle fasce Udogie, tornato in campo già contro i blucerchiati a partita in corso, ed Ebosele, con Walace in cabina di regia e le mezzali che saranno occupate da Lovric e Samardzic. Davanti Pereyra agirà in appoggio a Nestorovski. Vista la buona prestazione di Thauvin lunedì, Sottil pensa anche alla possibilità di inserire il Tucu in mediana con il francese sotto punta, ma attualmente sembra essere il piano B.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Pereyra, Nestorovski.