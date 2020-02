QUI SAMP, Depaoli è in gruppo: il probabile undici

Allenamento mattutino per la Sampdoria che prepara il match in programma, domenica pomeriggio, contro la Fiorentina. Come riporta il sito ufficiale del club blucerchiato, sul campo 2, dopo i lavori individuali di prevenzione in palestra, il gruppo ha svolto una prima fase al completo con esercitazioni tecnico-tattica alternata a lavori metabolici. Buone notizie giungono sul fronte Depaoli che ha svolto l'intera seduta di lavoro con i compagni. L'infermeria si è svuotata, resta soltanto Alex Ferrari che prosegue il suo iter riabilitativo post-intervento al ginocchio. Nel centrocampo blucerchiato assente Ekdal, fermato per un turno dal Giudice Sportivo. Ranieri tiene pronto Vieira per la regia, ai suoi lati Thorsby (più di Jankto) e Linetty. Sulla sinistra di difesa ancora Murru, confermata la coppia centrale formata da Tonelli e Colley. Trequartista Ramirez a supporto degli avanti Gabbiadini e Quagliarella.