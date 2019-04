QUI PARMA, Ripresa degli allenamenti, Galloppa ko

Ripresa degli allenamenti sotto la neve a Collecchio per il Parma Fc, che si prepara al match in programma domenica prossima alle 15 al Tardini contro la Fiorentina. La squadra ha lavorato divisa in due gruppi: il primo ha svolto lavoro atletico e ha visto impegnati i giocatori che hanno partecipato al match contro il Chievo, il secondo gruppo invece ha svolto anche un allenamento con la palla sul campo sintetico. Tutta la squadra ha svolto inizialmente lavoro in palestra con attività di prevenzione e propriocettività. Valdes non ha partecipato alla seduta a causa di una sindrome influenzale. Santacroce ha svolto un lavoro differenziato. Galloppa invece ha sostenuto una seduta di terapie per il problema muscolare ai flessori della coscia rimediato al Bentegodi. Mercoledì 7 gennaio il Parma si allenerà sempre a Collecchio, sia al mattino, dalle 10.30, che al pomeriggio dalle 15. Alle ore 14.30 Cristian Zaccardo sarà a disposizione dei giornalisti nella sala stampa del centro sportivo gialloblu.