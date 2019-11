QUI PARMA, Il probabile undici di mister D'Aversa

Il rientro dalla squalifica di Scozzarella aggiunge un'opzione per D'Aversa. In difesa Bruno Alves non è ancora pronto e allora spazio a Dermaku al fianco di Iacoponi. Sulle corsie scelte obbligate, Darmian più Pezzella. In mezzo il rientro di Scozzarella manda in panchina Brugman, con Kucka e Barillà mezzali. Davanti ancora Gervinho e Karamoh ai lati di Kulusevski, con Sprocati che può essere un'alternativa a gara in corso.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Dermaku, Pezzella Giu.; Kucka, Scozzarella, Barillà; Gervinho, Kulusevski, Karamoh.