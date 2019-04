QUI NAPOLI, Mazzarri pensa al turnover

Venerdì è di nuovo campionato. Azzurri in campo a Firenze per l’anticipo della 24esima giornata. Ecco perché già oggi Mazzarri ha programmato un’intensa seduta di lavoro per coloro che non sono scesi in campo ieri sera contro il Chievo Verona. Probabile, anzi certo, che pure al Franchi ci saranno diversi cambi in formazione. Rientrerà Cannavaro, che ha scontato la squalifica, mentre Aronica dovrebbe riposare visto che lui, come Gargano, è stato sempre impiegato nelle ultime partite. Da valutare anche la composizione del pacchetto offensivo, considerato che sia Pandev che Vargas scalpitano per avere maggiore spazio.