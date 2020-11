QUI MILAN, Ecco il probabile undici dei rossoneri

Dopo il turnover in Europa League tornano dal primo minuto Calabria e Romagnoli in difesa, mentre a centrocampo Kessie farà coppia con Tonali visto che Bennacer ieri non si è allenato per un problema all'adduttore. In attacco Hauge in ballottaggio con Diaz per una maglia da titolare a sinistra, mentre a destra le quotazioni di Saelemaekers sono in netta risalita, con Castillejo che rischia la panchina. Rebic ancora punta con l'assenza di Ibrahimovic e Leao, mentre in panchina toccherà sempre a Bonera in attesa di buone notizie da Pioli e Murelli.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic.