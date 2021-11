QUI MILAN, Domani Rebic e Giroud titolari al Franchi

Buone notizie per il Milan in vista della trasferta di Firenze. Per la terza volta in campionato, come riporta La Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli avrà a disposizione un parco attaccanti niente male ovvero Zlatan Ibrahimovic, Oliver Giroud, Rafael Leao e Ante Rebic. Contro i viola dovrebbero giocare il francese ed il croato che non hanno speso energie in nazionale e sono rimasti a lavorare a Milanello con Ibra pronto a dare il cambio in corsa all'ex Chelsea. Alle loro spalle agirà invece Brahim Diaz.