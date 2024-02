QUI LAZIO, Zaccagni recupera già per il Torino

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Lazio prosegue spedito il rientro in rosa di Mattia Zaccagni: come riporta Il Messaggero, secondo i piani iniziali il suo rientro dalla distorsione all’alluce del piede destro - sfociata in un edema osseo - avrebbe dovuto concretizzarsi per la trasferta di Firenze, ma la presenza in gruppo in quasi tutto l’allenamento di ieri lascia buone speranze per il recupero di domani contro il Torino.

La squadra di Sarri, prossima avversaria della Fiorentina nel monday night in programma il prossimo 26 febbraio al Franchi, sarà di scena anche domani sera a Torino nel recupero della ventesima giornata di Serie A, match posticipato per l'impegno dei biancocelesti nella Supercoppa Italiana a Riyad.