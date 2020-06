QUI LAZIO, Leiva e L. Felipe verso il forfait coi viola

Archiviato il match contro il Brescia, per la Fiorentina è già tempo di pensare alla sfida di Roma contro la Lazio: i biancocelesti esordiranno in campionato domani a Bergamo contro l'Atalanta ma per Inzaghi non mancano i dubbi di formazione. Come spiega Lalaziosiamonoi.it, Leiva sarà out come Luiz Felipe. Marusic prova il riscaldamento a parte, poi si ferma e non partecipa alle prove tattiche. Toccherà a Jony sulla sinistra. I ballottaggi a centrocampo e in attacco vengono invece vinti da Cataldi e Correa, giocheranno rispettivamente in regia e al fianco di Immobile. Leiva è destinato a saltare anche la sfida con la Fiorentina, Luiz Felipe si è stirato dieci giorni fa e proverà a recuperare per il Torino. Se in condizione, sarebbero stati impiegati entrambi dal primo minuto. Patric prenderà la terza maglia in difesa completando il reparto insieme ad Acerbi e Radu. Ecco la linea a tre davanti a Strakosha. Lo spagnolo era pronosticabile dall’inizio, Bastos è sempre stato una spanna indietro.