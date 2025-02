Qui Inter, problema esterni: Dumfries squalificato e Dimarco non al meglio

Se in passato sono sempre state una certezza per la formazione di Simone Inzaghi, in vista del match di domani contro i viola l'Inter ha un problema sulle corsie esterne. Non sarà della gara Denzel Dumfries, squalificato dopo il giallo preso nel derby, mentre è ancora influenzato Federico Dimarco. L'ex Parma, dopo l'erroraccio che ha portato al 3-0 di Kean a Firenze, per due giorni consecutivi non si è allenato con il gruppo. Inzaghi dovrebbe comunque convocarlo, anche se saranno i prossimi due allenamenti a stabilire se potrà o meno partire dall'inizio.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Dumfries sarà sostituito a destra da Darmian, mentre a sinistra più probabile l'impiego di Zalewski che di Carlos Augusto. A completare il reparto di centrocampo dovrebbero essere Chalanoglu in regia con Barella e Zielinski ai suoi lati. In difesa ci sarà il trio Pavard, Acerbi, Bastoni, mentre davanti spazio a Thuram e Lautaro.