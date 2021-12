QUI H. VERONA, Il probabile undici di mister Tudor

L’emergenza in difesa è totale: Gunter è fermo ai box, Magnani e Ceccherini dovranno scontare un turno di stop. Scelte obbligate, dunque: Cetin, Sutalo e Casale sono i favoriti per il terzetto, ma non si escludono soluzioni alternative, come ad esempio l’arretramento di Veloso o di Faraoni. L’ex Crotone e Udinese dovrebbe però presidiare il binario di destra, con Tameze, Ilic e Lazovic a completare la cerniera. Barak è un rebus: il fastidio alla schiena continua a tormentarlo, e potrebbe costringerlo a un nuovo forfait. In questo caso, sarebbe Lasagna ad affiancare Simeone e Caprari nel tridente.

HELLAS VERONA (3-4-1-2): Montipò; Çetin, Sualo, Casale; Faraoni; Tamèze, Ilic, Lazovic; Caprari; Simeone, Lasagna.