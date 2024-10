QUI GENOA, La probabile formazione contro i viola

Fonte: TMW

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Emergenza senza fine per mister Alberto Gilardino che ancora una volta, e non sarà l’ultima, dovrà contare gli assenti in vista del match contro la Fiorentina. La buona notizia è il rientro a pieno regime di capitan Milan Badelj che potrebbe tornare a giocare dal primo minuto in mezzo al campo al fianco di Frendrup. Sulla corsia di sinistra si va verso la conferma di Martin con Zanoli a destra.

In difesa davanti a Leali ci sono le scelte contate, in attesa di capire se Bani può essere a disposizione o meno. Per il momento Vasquez dovrebbe fare coppia con Vogliacco al centro con Matturro a sinistra e Sabelli a destra. In attacco inamovibile Pinamonti, resta da capire chi potrà essere il suo partner d’attacco, se Thorsby oppure il giovane Ekhator.