QUI BOLOGNA, Il probabile undici di mister Mihajlovic

Scongiurata la lesione per Marko Arnautovic che però contro la Fiorentina non ci sarà. L'austriaco, infatti, lavorerà a parte per un paio di giorni. Nel lunch-match di domenica, quindi, il Bologna dovrà rimodulare il reparto offensivo. Si candida per una maglia da prima punta Musa Barrow, con Sansone alle sue spalle insieme a Soriano. Mihajlovic però potrebbe anche decidere di dare una chance da titolare a Santander che per caratteristiche è più simile ad Arnautovic rispetto a Barrow. Per quanto riguarda il resto della formazione, non ci dovrebbero essere grossi cambiamenti in vista tra le fila rossoblù. Probabile il rientro di De Silvestri dal primo minuto, che rileverebbe Skov Olsen sulla fascia destra. Out per la gara contro la Viola insieme ad Arnautovic anche Bonifazi, Mbaye, Schouten e il lungodegente Kingsley.

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Thente; De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey; Soriano; Sansone; Barrow.