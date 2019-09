QUI ATALANTA, Oggi in campo per i viola: tutti ok

Non conosce sosta la settimana dell’Atalanta che dopo essere rientrata nella notte a Bergamo, oggi sarà nuovamente in campo per preparare la gara di Parma contro la Fiorentina (calcio d’inizio domenica alle ore 18). Il gruppo verrà diviso in due parti: una seduta più leggera, questa mattina, per coloro che hanno giocato ieri contro la Dinamo Zagabria e una più leggera, invece, per chi ha assistito al match dalla panchina. In vista del match coi viola, mister Gasperini può attingere a piene mani dalla sua rosa: tutti i giocatori, infatti, sono a disposizione, fatta eccezione per Roger Ibanez che ha saltato la trasferta di Champions League per un problema al ginocchio destro che sarà valutato in questi giorni.