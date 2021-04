QUI ATALANTA, Il probabile undici di mister Gasperini

Gasperini perde Pessina per via del Covid e dovrà fare a meno di Hateboer, ancora alle prese con il problema al piede. Il grande ex Muriel stringe invece i denti e va verso l'impiego dal 1'. Da capire quale sarà il modulo di partenza: probabile la difesa a quattro davanti a Gollini con Romero e Djimsiti al centro e la coppia Toloi-Gosens sugli esterni. De Roon e Freuler in cabina di regia con Malinovskyi, Pasalic e Muriel alle spalle di Zapata. Nel caso in cui dovesse essere confermato il 3-4-1-2, uno tra Pasalic e Malinovskyi partirà dalla panchina, con Maehle dal primo minuto sulla destra.

ATALANTA (4-2-3-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti, Gosens; de Roon, Freuler; Malinovskyi, Pasalic, Muriel; Zapata.