PIRLO, Non commento arbitraggio: tutti hanno visto

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la brutta sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "La sentenza non è un alibi, siao entrati con l'atteggiamento sbagliato e non per l'aggressività della Fiorentina. A parte gli episodi, quando entri così vai incontro a figure di questo tipo. Le partite prima di Natale capita di avere la testa alle vacanze e siamo entrati molli sin dal primo minuto, ma non doveva essere così. Arbitraggio? L'espulsione era chiarissima, le immagini pure: c'erano altri episodi che potevano essere a nostro favore, ma non voglio commentare perché tutti li hanno visti. Prestazione? Se dopo 10 minuti sei sotto di 1 gol e in 10 uomini c'è poco da parlare di prestazione. Se ci viene dato un rigore e Borja Valero viene espulso magari la storia della partita può cambiare. Io ho dato le mie istruzioni, poi in campo va la squadra. Nel secondo tempo siamo entrati con la mentalità giusta dopo aver regalato un gol e un uomo, ma può capitare di avere la testa staccata a volte anche se non deve succede. Ora andiamo in vacanza, riposiamo e poi dobbiamo ripartire con voglia e determinazione. Non sono preoccupato perché stasera, a parte i primi minuti iniziali eravamo entrati con il piglio giusto nella ripresa senza soffrire fino alla fine. Gli episodi a volte possono girarti a favore, ma comunque stiamo facendo un progetto che da gennaio continueremo al meglio. Milan e Inter? Non nascondiamoci, possono essere le favorite. Noi siamo dietro e vogliamo recuperare, ma ci sentiamo forti sicuramente. Mercato? Penso che tutte le squadre nella pausa parleranno e troveremo qualcosa da fare se necessario, valuteremo se sarà meglio aumentare la qualità in qualche posizione o rimanere così. Guardiamo con calma, riposiamoci e a mente fredda valuteremo cosa fare. Bonucci un po' sottotono? Serata storta capita a tutti. Ha fatto ottime prestazioni fino ad oggi, ma succede a tutti. E' il nostro capitano, abbiamo fiducia in lui. De Ligt infortunato? Sembra un affaticamento ed è normale dopo 10 partite giocate tutte per 90 minuti. Sentenza sulla gara contro il Napoli? Non abbiamo problemi a rigiocarla, non possiamo far niente. Mi dispiace per le altre squadre che sono partite con giocatori in meno con il Covid e dimostrando grande correttezza andando a giocare ugualmente".