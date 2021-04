PIRLO, Bruttissimo 1°T. Troppo spazio alla Viola

Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con la Fiorentina: "Abbiamo fatto un bruttissimo primo tempo, dovevamo affrontarlo in altro modo perché era una gara fondamentale per la corsa Champions. Abbiamo lasciato troppo spazio alla Fiorentina, nel secondo siamo andati un po' meglio".

I cambi a fine primo tempo?

"Dopo l'infortunio di Danilo abbiamo cambiato provando a metterci con i tre dietro avendo gli esterni più alti. Non ha funzionato avere Ramsey e Dybala al centro, quindi abbiamo inserito Morata. Oggi non è andata bene con i tre dietro perché avevamo provato una cosa e ne è successa un'altra".

Cristiano Ronaldo?

"Secondo me non ha fatto male, ha mostrato una buona gamba. Dovevamo interpretare la gara in modo diverso, l'abbiamo fatto nel secondo tempo in parte. A fine primo tempo avevo bisogno di togliere Dybala perché era più statico rispetto a Cristiano Ronaldo".

Kulusevski?

"È entrato bene, con Cuadrado creava superiorità numerica da quella parte".

La prima stagione da allenatore?

"È diverso rispetto a quando ero giocatore, perché le aspettative erano diverse. Non ritengo di aver compiuto il lavoro come volevo, ogni partita che passa si impara ma sicuramente rispetto alle prospettive iniziali non sono contento. Così come non lo è la società".

Arthur?

"Non è stato messo ai margini per errori ma per problemi fisici. Sta giocando nonostante una microfrattura nella gamba, non può allenarsi regolarmente e dobbiamo centellinare le sue prestazioni".