PICCOLI, Gol più bello ai viola: fece esplodere lo stadio

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra gli attaccanti che finora in Serie A stanno più incidendo dalla panchina c’è anche il centravanti del Lecce Roberto Piccoli. A tal proposito lo ha intervistato il settimanale Sport Week, con il 91 dei salentini che è tornato sul gol del 2-2 segnato al Via del Mare contro la Fiorentina: “Il gol che mi ha dato più soddisfazione? Quello alla Fiorentina. Quella rete ha fatto esplodere lo stadio: mai sentito un boato simile. Per questo lo ricordo con particolare piacere”.