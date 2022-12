PELLEGRI, Altro infortunio muscolare: salta la Fiorentina

L'attaccante del Torino, Pietro Pellegri, nella giornata di ieri ha accusato un problema al bicipite femorale della coscia destra (sempre il solito) e questo ha complicato la parte finale di sosta ad Ivan Juric che negli ultimi giorni ha visto finire out i vari Singo, Linetty e Ricci. Per Pellegri, scrive La Stampa, il problema muscolare lo terrà fuori almeno per tutte e cinque le gare in programma a gennaio (compreso il match del 21 gennaio contro la Fiorentina). In attesa dei prossimi esami per capire l'evoluzione del quadro clinico.