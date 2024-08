PECCHIA, Viola strutturata per l'Europa. Sarà stimolante

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Fabio Pecchia, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell'esordio in campionato contro la Fiorentina, in programma domani al Tardini con fischio d'inizio alle 18.30. Ecco le sue parole: "Sapevamo di affrontare una stagione con una rosa di giovanissimi, è un dato certo e incontestabile. C'è curiosità da parte di tutti, ma soprattutto c'è voglia di confrontarci con un campionato di Serie A, con un livello più alto. E il fatto che pochi abbiano già fatto la Serie A non andrà ripetuto ogni volta, è così e non ci possiamo fare nulla. Noi invece ci dovremo esaltare nelle caratteristiche di questo gruppo che ha bisogno di entusiasmo, leggerezza e voglia di divertirsi. Principi e valori che ci hanno portato avanti in queste stagioni".

La Fiorentina è un cantiere aperto viste le tante operazioni di mercato, il Parma pare avere maggiori certezze in continuità con la passata stagione. Per voi sarà un vantaggio?

"Parlare di precarietà della Fiorentina e solidità del Parma mi sembra eccessivo, permettermi di dissentire. Dovremmo invertire le cose. Avremo di fronte una squadra che ha cambiato allenatore, con uno stile diverso, ma con una struttura e una squadra da Europa. Il confronto è bello e stimolante. Vorranno giocare, senz'altro. Vogliono avere il pallino del gioco e sviluppare le loro idee. Dobbiamo tenere conto delle loro caratteristiche, Kean ha esordito con me da giovanissimo. Ha velocità e forza con i trequartisti. Hanno qualità ma non cambierà il nostro modo di essere, con determinazione e coraggio".