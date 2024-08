PARMA, Un altro colpo dopo Almqvist: c'è Cancellieri

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Già qualche giorno fa sembrava fatta, poi l'improvviso rallentamento e ora la nuova accelerata, quella decisiva. Lo conferma anche Sky Sport: il Parma ha chiuso anche per l'arrivo di Matteo Cancellieri della Lazio, secondo colpo offensivo in giornata dopo l'ingaggio di Pontus Almqvist dal Rostov. Risolti anche gli ultimi dettagli per l'ex Empoli, che dovrebbe sbarcare in Emilia con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto.

L'attaccante è atteso in città domani e, come nel caso di Almqvist, a stretto giro di posta dovrebbe arrivare anche l'ufficialità, che lo potrebbe rendere arruolabile già per il match di sabato con la Fiorentina.