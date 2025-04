Parma, domani la conferenza stampa di Chivu: ecco l'orario

Il Parma si prepara a raggiungere Firenze dove domenica sfiderà al Franchi la Fiorentina per una sfida molto importante anche in chiave salvezza per i crociati, attualmente al quintultimo posto in Serie A. Nella gara di andata la squadra allora allenata da Pecchia riuscì a mettere in difficoltà la compagine di Palladino che pareggiò solo grazie a una rete su punizione di Biraghi. Otto mesi dopo è tutta un'altra storia ma il Parma, galvanizzato dal pareggio contro l'Inter, cercherà di fare nuovamente risultato. Domani, alle ore 14.15, mister Cristian Chivu presenterà la sfida dalla sala stampa del Mutti Training Center di Collecchio.