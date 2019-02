NICOLA (SKY), Gran gol di Fernandes. Risultato ok

L'allenatore dell'Udinese Davide Nicola ha parlato a Sky Sport della sfida pareggiata contro la Fiorentina: "E' stato un risultato positivo contro una squadra in forma. In dieci partite abbiamo sbagliato solo un'ora contro la Sampdoria: nella nostra crescita deve esserci la consapevolezza che in certe partite bisogna comunque fare punti. La Fiorentina ha messo in campo un gran gol con Fernandes, quindi complimenti a loro. De Paul? Oggi ha fatto una gran partita, ha avuto una bella palla gol all'inizio. Ha lavorato per la squadra. Per il lavoro che c'è da fare abbiamo bisogno di tutti. Lasagna? Si è allenato benissimo nella settimana della sosta, ma poi in una partita di allenamento ha subito una contusione che lo costringe a fare lavori a parte. Quando recupererà del tutto sarà per noi una grandissima risorsa".