NAPOLI, Giorni decisivi per Conte: sfuma Italiano?

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il valzer delle panchine della Serie A sembra iniziato e molte tessere del mosaico si stanno finalmente iniziando ad incastrare. La Juventus, salutato Allegri, accoglierà Thiago Motta. Il Milan si è separato da Pioli e, verosimilmente, sceglierà Fonseca. A Bergamo la "bella donna" non sembra aver messo in crisi il matrimonio tra Gasperini e l'Atalanta. E a Firenze? Se Vincenzo Italiano sembrava certo di un addio, adesso qualche spiraglio per una permanenza esiste, non fosse altro perché le panchine più importanti della Serie A si stanno tutte riempiendo. L'ultima, che coinvolge da vicino proprio il tecnico viola, potrebbe essere quella del Napoli.

Da quanto emerso negli ultimi giorni Aurelio De Laurentiis sembra aver scelto Antonio Conte come futuro allenatore dei partenopei, volendosi affidare ad un vero e proprio specialista per tornare fin da subito a competere dopo la tremenda annata del club azzurro. Nella mente del Patron, Conte potrebbe essere il perfetto coup de theatre per riattivare la passione di una piazza che quest'anno ha spesso contestato la squadra. Le due parti si metteranno ad un tavolo per discutere gli accordi ma ADL ha fretta di chiudere e già nella giornata di martedì potrebbe arrivare la fumata bianca, con un biennale da 6,5 milioni più 1,5 di bonus. L'alternativa porta a Stefano Pioli, mentre sembra sfumato del tutto Vincenzo Italiano, a cui - a questo punto - sembra rimasta solo la panchina del Bologna.