MOURINHO, Ho fatto i complimenti a Italiano. Per noi...

José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Conference League contro il Trabzonspor ed ha parlato dei margini di miglioramento della Roma, citando anche la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Possiamo crescere tanto. Io ho fatto i complimenti a Italiano perché noi due lavoriamo con i giocatori da meno di due mesi. E quando la sua squadra arriva in quel modo gli ho fatto i complimenti. Magari per l'Inter è diverso perché Inzaghi ha una squadra che gioca ad occhi chiusi, per noi è più difficile. C'è tanto da migliorare e oggi abbiamo analizzato una situazione di gioco che non mi è piaciuta con la Fiorentina ma i ragazzi lo affrontano in un modo perché prima lo facevano così, ma non è una critica a Paulo Fonseca. Per diventare automatico il nostro gioco c'è tempo, bisogna migliorare molto. Se dal punto di vista difensivo è più facile migliorare le dinamiche, dal punto di vista offensivo è più complicato e c'è bisogno di più tempo".