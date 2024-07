MORATA, Milan pronto a pagare la clausola da 13 mln

FirenzeViola.it

Dopo aver sollevato sul cielo di Berlino l'Europeo, per il capitano della Spagna Alvaro Morata sembra vicinissima anche la svolta sul proprio futuro. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il Milan nelle ultime ore avrebbe informato l'Atletico Madrid di essere disposto a pagare la clausola da 13 milioni di euro per accaparrarsi il nuovo centravanti. Successivamente gli uomini di mercato rossoneri discuteranno col giocatore per un accordo sul contratto e a quel punto Morata inizierà una nuova avventura in Italia.