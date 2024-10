MORATA, In attesa della Fiorentina convocato dalla Spagna

FirenzeViola.it

Alvaro Morata si prepara ad una maglia da titolare per Firenze, dopo il gol contro il Lecce nello scorso turno e la panchina in Champions, ma intanto è arrivata la convocazione della Nazionale. Il ct Luis De La Fuente ha infatti annunciato la lista dei 25 giocatori convocati per le prossime due sfide di Nations League. Gli spagnoli affronteranno la Danimarca e la Serbia rispettivamente sabato 12 ottobre e martedì 15 ottobre. Morata tra l'altro nelle ultime due sfide con la Fiorentina ha saputo sempre farle male, con due gol.